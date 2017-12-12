«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن

«التجارة»: تشديد الرقابة على الأسواق بعد الإعلان عن حساب المواطن
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة والاسْتِثْمَار، تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسْوَاق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة لِضَمَانِ عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لِدَعْمِ الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الوزارة، متَابَعَتها وضبطها أَي حالات ارْتِفَاع غير المبرر في أسعار السلع، بِالإِضَافَةِ إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إِضَافِيَّة لِضَمَانِ سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التِجَارِيّ ونظام البيانات التِجَارِيّة ونظام العلامات التِجَارِيّة.

واتخذت الوزارة جميع الاحْتِيَاطات اللازمة لسرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع كافة الجهات الحُكُومِيّة المعنية لِضَمَانِ عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن، وذلك عبر تكثيف الجولات الميدانية قبل وبعد التطبيق، ومتابعة المتغيرات بالأسعار في الأسْوَاق وتحديد أسْبَابها.

وتشدد وزارة التجارة والاسْتِثْمَار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التِجَارِيّة، كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.

ودعت وزارة التجارة والاسْتِثْمَار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فورياً عن أَي ملاحظات يتم اكتشافها، أو أَي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم “1900”، أو عن طريق تطبيق “بلاغ تِجَارِيّ”، أو عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للوزارة على الإنترنت.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية

«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>