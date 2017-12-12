للحوامل.. «المشروبات الغازية» قد تسبب إصابة الأجنة بـ«الربو»

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَت دراسة حديثة صادرة عن جامعة “هارفارد” الأمريكية أن المشروبات الغازية ذات المحتوى العَالِي من السكر يمكنها أن تؤدي إلى إِصَابَة الجنين بالربو.

وأوضحت الدراسة، أن الأمهات اللاتي يتناولن مشروبين على الأقل في اليوم الواحد يمكنهن أن يلدن أطفالاً تزيد نسبة إمكانية إصابتهم بمرض الربو بـ60%.

وأشارت الدراسة إلى أن الفترة الممتدة بين العام السابع والتاسع يمكنها أن تكون المرحلة الَّتِي يصاب فيها الأطفال بالمرض، بِحَسَبِ موقع راديو “سوا” الأمريكي.

وربطت عِدَّة دراسات سابقة بين المشروبات التي تحتوي على كميات من السكر وبين السمنة، أو أمراض القلب لكن دراسة هارفارد تُعْتَبَر فريدة لما خَلَصَت إليه من نتائج.

وأشارت الدراسة إلى أن العنصر المستعمل في تحلية هذه المشروبات قد يكون مَسْؤُولاً أَيْضَاً عن ظهور أعراض أُخْرَى لدى الأطفال؛ إِذْ يمكنه أن يؤدي إلى إصابتهم بالتهابات في أجسامهم.

وخلص فريق البحث إلى القول بأن النظام الغذائي للأم خلال فترة الحمل مُهِمّ جداً، ولا يمكن أن يستهان به أبداً؛ كونه يتحكم في حياة الطفل على المدى الطويل.