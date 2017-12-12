مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

تواصل – سامر محمد:

نقلت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية عن مصادر مُطَّلِعَة قولها: إن المملكة تتجه لإِنْشَاء كيان لإدارة الأصول التي تخلى عنها الموقوفون، كجزء من اتفاقيات تسوية في الحملة الْجَارِية ضد الفساد.

وأشارت الشبكة إلى أن المملكة تتحدث إلى مستشارين بِشَأْنِ كَيْفِيَّة إِنْشَاء الكيان الجديد الذي سيقيم، وربما يبيع ممتلكات سلمت من قبل مليارديرات وأمراء في مقابل الإفراج عنهم.

وتحدث مطلعون عن أن “هاني حلواني” رئيس الاسْتِثْمَار المباشر في “سنابل للاسْتِثْمَار” وَهُوَ جزء من صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة سيساعد في إدارة الكيان الجديد.

وتعمل السلطات على إبرام اتفاقيات مع الموقوفين في غضون أسابيع، بعد إيقافهم في نوفمبر الماضي، وقد تستعيد السلطات نحو 100 مليار دولار في اتفاقيات تسوية.

ولفتت إلى أن أحد الموقوفين أطلق سراحه نهاية نوفمبر الماضي بعد التَّوَصُّل إلى تسوية معه يعتقد أنه دفع خلالها مَا يعادل أكثر من مليار دولار.