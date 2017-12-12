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«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية

«بلومبيرج»: المملكة تعوض مواطنيها مادياً عن تأثير الإجراءات الاقتصادية
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تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ شبكة “بلومبيرج” الأمريكية إن المملكة ستطبق برنامج نقل المال إلى المواطنين المحتاجين إلى الدعم؛ وذلك في ظل رفعها تَدْرِيجِياً لأسعار الطاقة محلياً، في إطار خطة إصلاح منظومة المال العام، وتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط.

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات تنوي البدء في تقديم دفعات المال الشَهْرية لمستحقي الدعم عبر برنامج “حساب المواطن” في 21 من ديسمبر الْجَارِي لتعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تتأثر بالإِجْرَاءَات الاقتصادية.

وذَكَرَت أن الحكومة تقوم بتعويض التأثير الناجم عن إِجْرَاءَاتها على دخل الأسر من خلال برنامج “حساب المواطن” في وقت تنفذ فيه برنامج تحول اقتصادي انْطَلَقَ على خلفية الانخفاض الحاد في عائدات النفط في 2014م.

ولفتت إلى أن السلطات ألغت مشاريع رأتها غير ضرورية وقلصت الدعم المكلف، فَضْلاً عن خطة لتطبيق ضريبة القيمة المُضَافَة لِتَجَنُّبِ استنزاف المدخرات.

وتحدثت عن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود الجهود لتقليص اعتماد المملكة على النفط، وتَشْمَل خطته جهوداً لجمع عائدات غير نفطية.

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