«الرباعية الدولية» تدين الانتهاكات غير الإنسانية لميليشيات الحوثي باليمن

تواصل – واس:

أَصْدَرَت اللجنة الرباعية الدَّوْلِيَّة بِشَأْنِ اليمن “وزراء خارجية المملكة العَرَبِيّة السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإِمَارَات العَرَبِيّة المتحدة، وكبار المسؤولين من الحكومة الأمريكية” بَيَانَاً أدانوا خلاله تصرفات مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران غير الإِنْسَانية في اليمن.

وأَعْرَب الوزراء – بِحَسَبِ البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية اليوم – عن استيائهم البالغ بِشَأْنِ أنباء تفيد بوقوع أَعْمَال قتل عشوائي، وترهيب من قبل مِيلِيشِيات الانقلاب الحوثية في صنعاء بما في ذلك ضد أعضاء المؤتمر الشعب العام وعائلاتهم.

وطالبوا عقب اجتماعهم في العاصمة الإِمَارَاتية أبوظبي يوم 10 ديسمبر الْجَارِي مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن قمع، أو إبعاد أَي أحزاب سياسية أُخْرَى في صنعاء.

وبالإشارة إلى الوضع الإِنْسَاني المتدهور سَرِيعَاً، بحث المجتمعون سبل تقديم مساعدة أكبر للشعب اليمني، وتسهيل دخول المساعدات الإِنْسَانية والسلع التِجَارِيّة، كما اتفقوا على تعزيز جهودهم للحيلولة دون تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن.

كما حث المجتمعون – بِحَسَبِ البيان – الأحزاب اليمنية كافة على توحيد جهودها؛ سَعْيَاً لحلول معقولة تضمن استقرار ووحدة اليمن. واتفقوا على عقد اجتماعات دورية لمراقبة هذا الوضع المثير للقلق.