الطائف.. توقف 6 مشروعات صحية بقيمة أكثر من مليار ريال

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كشفت زيارة نائب أمير منطقة مكة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إلى محافظة الطائف عن توقف ستة مشاريع صحية؛ بسبب سحب مخصصاتها المالية، والتي بلغت 1.153 مليار ريال، أبرزها مستشفى “الحوية”، والذي كان أقرت ميزانية إنشائه بمبلغ 350 مليون ريال بسعة 200 سرير.

باقي المشروعات التي توقف، كانت مستشفى الصحة النفسية ٥٠٠ سرير بـ ٢٩٣ مليون ریال، مركز القلب بـ ١٢٠ مليون ریال، مركز الأسنان ١٠٠ عيادة بـ ١١٠ ملايين ریال، مشروع المختبر الإقليمي بـ ٢٠ مليون ریال، مستشفى الأطفال ٣٠٠ سرير بـ ٢٦٠ مليون ریال.

بدوره أكد نائب أمير منطقه مكة المكرمة، خلال زيارته، أنه سيناقش إعادة تخصيص ميزانية مستشفى الحوية لتنفيذه، ضمن الأولويات خلال العام المقبل،

فيما طالب عدد من أهالي الطائف بجملة مطالب خلال لقاء سموه منها تعثر مشروع المستشفى، وسوق الأغنام وتعثر مشروع نادي وج الرياضي، وضرورة

ربط الطائف بالقطار مع (مكة – جدة)، إضافة للإسراع في مشروع المطار والنظر باهتمام في دعم شبكة المياه لمنطقة جنوب المحافظة.