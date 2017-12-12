الطائف.. توقف 6 مشروعات صحية بقيمة أكثر من مليار ريال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

مصادر لـ«بلومبيرج»: كيان جديد لإدارة الأصول التي تخلى عنها المتهمون بالفساد

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

الطائف.. توقف 6 مشروعات صحية بقيمة أكثر من مليار ريال

الطائف.. توقف 6 مشروعات صحية بقيمة أكثر من مليار ريال
1

تواصل – فريق التحرير:

كشفت زيارة نائب أمير منطقة مكة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز إلى محافظة الطائف عن توقف ستة مشاريع صحية؛ بسبب سحب مخصصاتها المالية، والتي بلغت 1.153 مليار ريال، أبرزها مستشفى “الحوية”، والذي كان أقرت ميزانية إنشائه بمبلغ 350 مليون ريال بسعة 200 سرير.

باقي المشروعات التي توقف، كانت مستشفى الصحة النفسية ٥٠٠ سرير بـ ٢٩٣ مليون ریال، مركز القلب بـ ١٢٠ مليون ریال، مركز الأسنان ١٠٠ عيادة بـ ١١٠ ملايين ریال، مشروع المختبر الإقليمي بـ ٢٠ مليون ریال، مستشفى الأطفال ٣٠٠ سرير بـ ٢٦٠ مليون ریال.

بدوره أكد نائب أمير منطقه مكة المكرمة، خلال زيارته، أنه سيناقش إعادة تخصيص ميزانية مستشفى الحوية لتنفيذه، ضمن الأولويات خلال العام المقبل،

فيما طالب عدد من أهالي الطائف بجملة مطالب خلال لقاء سموه منها تعثر مشروع المستشفى، وسوق الأغنام وتعثر مشروع نادي وج الرياضي، وضرورة

ربط الطائف بالقطار مع (مكة – جدة)، إضافة للإسراع في مشروع المطار والنظر باهتمام في دعم شبكة المياه لمنطقة جنوب المحافظة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لافتة للترحيب به في الطائف

بالفيديو.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لافتة للترحيب به في الطائف

تبلغ 48 مليون ريال.. «صحة الطائف» تبدأ غداً إيداع مستحقات منسوبيها

تبلغ 48 مليون ريال.. «صحة الطائف» تبدأ غداً إيداع مستحقات منسوبيها

«فايننشيال تايمز»: بالبتروكيماويات.. «أرامكو» تستعد لعصر ما بعد النفط

«فايننشيال تايمز»: بالبتروكيماويات.. «أرامكو» تستعد لعصر ما بعد النفط

«التحلية»: 9 مليارات ريال لزيادة كمية المياه لمحافظات مكة

«التحلية»: 9 مليارات ريال لزيادة كمية المياه لمحافظات مكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>