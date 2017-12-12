«العريدي» رئيساً لـ«بلدي الرياض» و«الراجحي» نائباً بعد انتخابات التجديد النصفي للمجلس

تواصل – فريق التحرير:

اختار أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي رئيساً للمجلس، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي نائباً للرئيس، خلال انتخابات التجديد النصفي التي أجراها بلدي الرياض في جلسته الماضية المنعقدة يوم الثلاثاء الْمُوَافِق 24/3/1439هـ.

وتجري عملية اختيار رئيس بلدي الرياض ونائبه بالاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء المجلس، وينتخب لشغل المنصب العضو الحائز على العدد الأعلى من أصوات الأعضاء.

ويعد العريدي الرئيس الجديد لبلدي الرياض من الأعضاء المخضرمين بالمجلس، فقد انتُخب عضواً عن الدائرة السابعة خلال الولاية الثَّانِية لبلدي الرياض، كما تم انتخابه عن الدائرة التاسعة خلال الولاية الثالثة للمجلس، وشغل منصب مدير لجنة العلاقات العامة والإعلام مُنْذُ بدء الولاية الحالية، إِضَافَةً إلى مشاركته في عدد من لجان المجلس الأُخْرَى.

بدوره، انتخب الراجحي نائب الرئيس الحالي لعضوية بلدي الرياض عن الدائرة السادسة، واختير لعضوية لجنة المبادرات ولجنة المالية والاسْتِثْمَار، وكان مدير الفريق المكلف لجائزة التميز البلدي.

وقد أهدى أعضاء بلدي الرياض درعاً تكريمية للمهندس عبدالله العمران الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الرياض، ونائبه المهندس عيسى العيسى، على إدارتهما للمجلس خلال الفترة الأولى من الولاية الثالثة. ​