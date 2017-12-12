تعرّف على الفرق بين قيمة الفاتورة الكهربائية قبل وبعد التعريفة الجديدة

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نشر الكاتب والمحلل الاقتصادي برجس البرجس عبر حسابه في “تويتر”، مِثَالاً توضيحياً للتكلفة الجديدة للكهرباء بعد إقرار حساب المواطن.

وتضمن المثال حسبما ورد عن برنامج تحقيق التوازن المالي التغيرات المحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط أسعار الكهرباء بالسعر المرجعي بِنَاءً عَلَى أسعار تصدير منتجات الطاقة.

وأَوْضَحَ المثال أن قيمة الفاتورة الافْتِرَاضية قبل التعديل فِي حَالِ كانت 100 ريال ستصبح بعد التعديل 380 ريالاً. أما إذا كانت الفاتورة 200 ريال ستصبح 570 ريالاً، والفاتورة ذات الـ400 ريال ستصبح 855 ريالاً، أما فاتورة الـ600 ريال ستصبح 1.045 ريال.

وبين المثال التوضيحي أن الأسعار مبنية على سعر 0.19 ريال /ك.و.س، والأرقام لا تتضمن بدلات حساب المواطن.