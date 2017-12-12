بطارية هذا الهاتف الأقوى في العالم (فيديو)

تواصل – وكالات:

أدهشت شركة “OUKITEL” الصينية عشاقها من جديد، بهاتف مميز مزود ببطارية جبارة بسعة 11000 ميلي أمبير/ساعة.

ووفقاً للخبراء فإنه من المتوقع أن يلقى هاتف “OUKITEL K10” الجديد، المنتظر طرحه أول العام القادم، رواجاً كبيراً في الأسواق الصينية والعالمية؛ لكونه يمتلك أقوى بطارية هاتف ذكي موجودة حتى الآن، فضلاً عن مواصفاته المميزة التي تجعل منه منافساً قوياً بين أحدث الهواتف الموجودة حالياً.

وعن أهم ميزات الجهاز، قال الخبراء إنه يأتي ببطارية بسعة 11000 ميلي أمبير/ساعة، مزودة بخاصية الشحن السريع “5А”، التي تمكن من شحن 60% من البطارية تقريباً في غضون نصف ساعة فقط، بالإضافة لكاميرا خلفية مزدوجة، وأمامية بعدستين وماسح لبصمات الأصابع.

أما حول المواصفات الأخرى، فتؤكد المعلومات أن الهاتف مزود كذلك بشاشة 6 بوصات بدقة عرض ” FHD+” وأبعاد “18:9″، على غرار أحدث هواتف سامسونغ الموجودة حالياً، فضلاً عن ذاكرة داخلية بحجم 64 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية، علاوة على ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، ومعالج قوي سوف يجعلانه قادراً على التعامل بسرعة كبيرة مع البيانات وشبكات الإنترنت.

من حيث التصميم الخارجي، يتميز الهاتف بهيكل من المعدن والجلد الأسود، مصنوع بطريقة تجعله غاية في الأناقة والعصرية.