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خادم الحرمين وملك الأردن يتفقان على حماية حقوق الفلسطينيين بالقدس

خادم الحرمين وملك الأردن يتفقان على حماية حقوق الفلسطينيين بالقدس
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تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع جلالة الملك عبدالله الثَّانِي بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وَتَمَّ خلال الجلسة بحث مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، خَاصَّة التطورات المتصلة بموضوع القدس والتداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها؛ الأَمْر الذي سيضفي مزيداً من التعقيد على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف وتنسيق الجهود العَرَبِيّة والإسلامية والدَّوْلِيَّة لحماية الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني في القدس، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ وَفْقَاً للقرارات الدَّوْلِيَّة ذات الصلة والمُبَادَرَة العَرَبِيّة للسلام.

كما جرى استعراض العلاقات السعودية الأردنية في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة لتطويرها، بِالإِضَافَةِ إلى تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، ومَعَالِي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومَعَالِي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

فيما حَضَرَ من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّانِي ولي العهد، ومَعَالِي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومَعَالِي مدير مكتب جلالة الملك جعفر حسان، ومَعَالِي المستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومَعَالِي الممثل الشخصي لجلالة الملك المبعوث الخاص لدى المملكة العَرَبِيّة السعودية باسم عوض الله، والسفير الأردني لدى المملكة علي الكايد.

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