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خادم الحرمين يوجه بمنح أمين عام منظمة السياحة العالمية وسام الملك عبدالعزيز

خادم الحرمين يوجه بمنح أمين عام منظمة السياحة العالمية وسام الملك عبدالعزيز
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تواصل – واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – بمنح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى لأمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي؛ وذلك تقديراً لجهوده خلال إشرافه على المنظمة، ولدوره المهم في توجيه جزء من إمكانات المنظمة البشرية لِدَعْمِ جهود الهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني في الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني بالمملكة.

وقام بتسليم الوسام، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني لدى استقباله له اليوم في مقر الهَيْئَة بالرياض، مزجياً سُمُوّه له التهنئة على منحه هذا الوسام الرفيع من خادم الحرمين الشريفين ـ أَيَّدَهُ اللهُ ـ مُؤكِّدَاً أن التكريم يجسد تقدير المملكة لجهوده بالإسهام في الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة، ودعم مشاريع وبرامج الهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة طيلة فترة عمله التي ستَنْتَهِي بنهاية العام الحالي 2017م.

كما نَوَّهَ سُمُوّه باهتمام الدكتور طالب الرفاعي الدائم بتوثيق العلاقة بين المنظمة الدَّوْلِيَّة؛ والهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ مَا أَسْهم في تطوير عدد من أَعْمَال الهَيْئَة، واستفادتها من الخبرات الدَّوْلِيَّة بالمنظمة في البرامج والنشاطات والمشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، مُعْرِبَاً سُمُوّه عن اعْتِزَازه بالدكتور طالب الرفاعي؛ كونه مسؤولاً عَرَبِيّاً قاد منظمة دَوْلِيّة لإحداث تغيير مُهِمّ في صناعة السياحة العالمية، وإعادة الاعتبار لهذه الصناعة الاقتصادية التي حَقَّقَت مُؤخَّرَاً أرقاماً اقتصادية عالية، إِضَافَةً إلى ربطها بمجالات أُخْرَى مثل التراث والثقافة وغيرها.

وَأكَّدَ أن المنظمة شهدت قفزات هائلة ونقلة نوعية من خلال عمل مؤسسي احترافي، واليوم أصبحت منظمة السياحة العالمية واحدة من أقوى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة فاعلية وأداء.

وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان قد كرم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي في شهر ذي الحجة (سبتمبر) الماضي؛ بِمُنَاسَبِةِ انتهاء فترة عمله في المنظمة بنهاية العام الحالي، وتَقْدِيرَاً لما قدمه خلال توليه الأمانة العامة فيها من دعم وتطوير للسياحة الدَّوْلِيَّة بشكل عام، وتعزيز برامج الشراكة والتعاون مع الهَيْئَة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة.

كما كرّم الأمير سلطان بن سلمان، الدكتور عمرو عبدالغفار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة الدَّوْلِيَّة؛ وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مقر الهَيْئَة بالري.

 

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