«البيئة»: ١٥٠ ألف ريال عقوبات على مخالفين لنقلهم النخيل

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أَصْدَرَت وزارة البيئة والمياه والزراعة قرارات خَاصَّة بتطبيق عقوبات مالية بالحد الأعلى وقدرها (50) ألف ريال في حق ثلاثة سائقين مخالفين لنظام الحجر الزِرَاعِيّ، حيث تم ضبطهم وهم يقومون بعملية نقل (150) نخلة مخالف لتعليمات الحجر الزِرَاعِيّ، في المدينة الْمُنَوَّرَة والرياض والخرج.

وبَيَّنَت الوزارة أنه تم ضبط سيارة دينا بالمدينة الْمُنَوَّرَة محملة بعدد (40) نخلة مخالفة وصدرت بحقها عقوبة مالية قدرها (50) ألف ريال، فيما ضبطت سيارة دينا بمدينة الرياض محملة بعدد (90) نخلة مخالفة وصدرت بحقها عقوبة ماليه قدرها (50) ألف ريال، وَتَمَّ ضبط سيارة دينا بمحافظة الخرج محملة بعدد (20) فسيلة نخيل مخالفة وصدرت بحقها عقوبة مالية قدرها (50) ألف ريال.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى الالتزام بتعليمات الحجر الزِرَاعِيّ والتعاون؛ للحفاظ على النخيل من الإِصَابَة بالآفات الضارة التي من أهمها سوسة النخيل الحمراء، التي تنتشر بِسَبَبِ نقل النخيل من المناطق الموبوءة إلى المناطق السليمة.