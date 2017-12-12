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وداعاً لـ«الأرق».. أعشاب وفواكه تقضي عليه وتساعدك على النوم

وداعاً لـ«الأرق».. أعشاب وفواكه تقضي عليه وتساعدك على النوم
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تواصل – وكالات:

أجرى باحثون من أُسْتُرَاليَا مجموعة دراسات علمية على المواد التي تساعد في التغلب على الأرق، وتدخل الإِنْسَان في حالة من الهدوء اسْتِعْدَادَاً للنوم.

ونشر موقع “Healthista” قائمة بالمنتجات والأعشاب المفيدة التي تساعد الإِنْسَان في التغلب على الأرق التي توصل إليها العالم ريك هاي.

وصنف العالم ريك هاي، الشاي الأخضر والأبيض في قائمة المواد المفيدة في حالات الأرق؛ لِأنَّ هذين النوعين من الشاي يحتويان على الثيانين الذي يعد من المهدئات الجيدة للجهاز العصبي.

واحتل البابونج المرتبة الثَّانِية في تصنيف العالم الأسترالي؛ إذا تم غليه وشربه قبل النوم لأنه يخفض من مشاعر القلق والخوف، أما القرفة فقد جاءت في المرتبة الثالثة من المواد المفيدة ضد الأرق؛ لأنها تُنَظِّم مستوى السكر في الدم، وتبعث على الدفء وترخي الأعصاب.

وأَضَافَ عالم الفيزياء الأُسْتُرَالِيّ مجموعة أُخْرَى من الفواكه والأعشاب التي تساعد في التخلص من الأرق، كالزنجبيل، وعرق السوس، وأنواع من الحمضيات والباباي، كلها تساعد على نوم هادئ ومريح.

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