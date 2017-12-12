الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»
1

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، اليوم الثلاثاء، أن حساب المواطن أخذ وقتا طويلا ودراسات مستفيضة لحساب معدل استهلاك المواطن في الوقود والكهرباء.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي لإعلان سياسات برنامج حساب المواطن، أن مواجهة الإصلاحات الاقتصادية أهم أسباب وجود حساب المواطن.. وسيكون له أثر إيجابي على المواطن.

وكشف وزير العمل أنه تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع حساب المواطن، مؤكدا أن أي إصلاحات اقتصادية قادمة يتم تغطيتها عن طريق برنامج حساب المواطن.

وكشف الغفيص عن أن برنامج حساب المواطن قام بإجراء دراسات مستفيضة على عينات في مختلف مدن المملكة وبناء عليه أقرت سياسات البرنامج، مشيراً إلى أن هناك ١٣ جهة حكومية لديها بيانات لمسجلي حساب المواطن.

من جانبه، أكد مدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي الراجحي، أن مبلغ الاستحقاق يكون بناء على تركيب الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين ومقدار الدخل، مشيراً إلى أن إعلان قيمة المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين سيكون يوم 21 ديسمبر.

وأضاف الراجحي، أن هناك 3 عوامل رئيسية تؤثر على مقدار الدخل وهي دخل رب الأسرة وأعمار التابعين وعددهم، مبيناً أن الوزارة راعت في البرنامج حماية الأسر الأكثر تأثرا من الإصلاحات بحسب عدد أفرادها.

وأوضح أن هناك ١٨ جهة مرتبطة تقنياً ارتباطا مباشرا بالبرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج لن يؤثر على أي برامج دعم أخرى، كما سيعوض ارتفاع التكلفة في القيمة المضافة، كما سيتم صرف مبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي خاص بفاتورة الكهرباء.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

وزير العمل يعلن عن سياسات برنامج «حساب المواطن» اليوم

وزير العمل يعلن عن سياسات برنامج «حساب المواطن» اليوم

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>