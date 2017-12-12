وزير العمل: تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع بـ«حساب المواطن»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، اليوم الثلاثاء، أن حساب المواطن أخذ وقتا طويلا ودراسات مستفيضة لحساب معدل استهلاك المواطن في الوقود والكهرباء.

وأضاف، في المؤتمر الصحفي لإعلان سياسات برنامج حساب المواطن، أن مواجهة الإصلاحات الاقتصادية أهم أسباب وجود حساب المواطن.. وسيكون له أثر إيجابي على المواطن.

وكشف وزير العمل أنه تم تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 أسرة و13 مليون تابع حساب المواطن، مؤكدا أن أي إصلاحات اقتصادية قادمة يتم تغطيتها عن طريق برنامج حساب المواطن.

وكشف الغفيص عن أن برنامج حساب المواطن قام بإجراء دراسات مستفيضة على عينات في مختلف مدن المملكة وبناء عليه أقرت سياسات البرنامج، مشيراً إلى أن هناك ١٣ جهة حكومية لديها بيانات لمسجلي حساب المواطن.

من جانبه، أكد مدير عام برنامج حساب المواطن المهندس علي الراجحي، أن مبلغ الاستحقاق يكون بناء على تركيب الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين ومقدار الدخل، مشيراً إلى أن إعلان قيمة المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين سيكون يوم 21 ديسمبر.

وأضاف الراجحي، أن هناك 3 عوامل رئيسية تؤثر على مقدار الدخل وهي دخل رب الأسرة وأعمار التابعين وعددهم، مبيناً أن الوزارة راعت في البرنامج حماية الأسر الأكثر تأثرا من الإصلاحات بحسب عدد أفرادها.

وأوضح أن هناك ١٨ جهة مرتبطة تقنياً ارتباطا مباشرا بالبرنامج، مشيراً إلى أن البرنامج لن يؤثر على أي برامج دعم أخرى، كما سيعوض ارتفاع التكلفة في القيمة المضافة، كما سيتم صرف مبلغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي خاص بفاتورة الكهرباء.