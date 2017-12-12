اليمن.. طيران التحالف يقصف مواقع الميليشيا الانقلابية في «شبوة»

تواصل – واس:

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية.

وذكرت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن طيران التحالف استهدف في غارة له معسكر الإمداد والتدريب للميليشيا في شعب مبلقة شمال بيحان، واستهدفت غارتان أخريان مواقع تمركز للميليشيا في هجر كحلان التاريخي غرب عسيلان.

وفي سياق متصل، أحبطت المقاومة الشعبية في منطقة طوال السادة محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية على أحد مواقعها بعسيلان.