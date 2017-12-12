رئيس الأركان: الحرب الإلكترونية أصبحت لها الأسبقية بين الأنشطة العسكرية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

اعتماد سياسات برنامج «حساب المواطن».. والإيداع يبدأ بعد 9 أيام

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

«مجلس الوزراء» يقر ضوابط الدعم من «حساب المواطن».. وتغيير أسعار الطاقة

نائب وزير التعليم: ندرس حسم ملف معلمي ومعلمات «البند 105»

نائب وزير التعليم: ندرس حسم ملف معلمي ومعلمات «البند 105»

رئيس الأركان: الحرب الإلكترونية أصبحت لها الأسبقية بين الأنشطة العسكرية

رئيس الأركان: الحرب الإلكترونية أصبحت لها الأسبقية بين الأنشطة العسكرية
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد رئيس هَيْئَة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان: “أن الاستخدام المتزايد لوسائل الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة يعد مؤشراً ودليلاً على دورها في المستقبل، لافتاً إِلَى أن مَا وجهته عمليات قوات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن لدليل عملي على أهمية مواكبة التطور في هذا المجال”.

وَأَشَارَ البنيان: إلى أن الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة في الوقت الحاضر لها أسبقية بين الأَنْشِطَة العسكرية الأُخْرَى؛ نَظَرَاً لدورها الفعال في رفع الكفاءة القتالية لأي قوة.

وأَضَافَ البنيان: أن التركيز على الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية هذه التقنيات والتعرف على التحديات الحديثة في الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة التي تُعْتَبَر من أهم الأهداف التي تسعى إليها كل الدول.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لتقنية الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة وتُنَظِّمه وزارة الدفاع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إنفاذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القاضي باسْتِمْرَار التعاون بين الجهتين في تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة والرادار، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

مِنْ جِهَتِه أَوْضَحَ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: أن انْعِقَاد هذا المؤتمر يَأْتِي لتمكين المتخصصين والمهتمين من التعرف على أحدث التطورات في مجال تقنيات والحرب الإِلِكْتُرُونِيّة والرادار، مُضِيفَاً أن من مستهدفات رؤية المملكة 2030 زيادة المحتوى المحلي التقني وتوطين مَا نسبته 50 في المئة من الإنفاق العسكري مِمَا يَسْتَلْزِم تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وَأكَّدَ الأمِير تركي “أن المؤتمر يتطرق إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بتقنيات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة والرادار ومنها: استخبارات الإشارة، وعمليات المعلومات، ومعالجة إشارات ومعلومات الرادار، ومستوى التقدم في حلول الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة للبحرية، والتشكيل الرقمي للإشارة، وعمليات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة الأرضية، ورادارات التصوير الجوي، وإدارة قواعد بيانات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة، وأداء الرادارات في الطائرات بدون طيار، وحماية المنصات الجوية، ودعم الجهد المشترك في تقنيات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة والرادار”.

وسيقام أثناء انْعِقَاد المؤتمر معرض متخصص لعرض أحدث مَا تم إِنْتَاجه في مجال تقنيات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة والرادار، كما سيتم تدشين نظام لإدارة قواعد بيانات الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة تم بناؤه وتطويره بأيدٍ سعودية، بالتعاون بين وزارة الدفاع ممثلة بإدارة الحرب الإِلِكْتُرُونِيّة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة بالمركز الوطنية لتقنية المستشعرات الدفاعية, وكذلك تدشين الشركة السعودية للإِلِكْتُرُونِيّات الدفاعية SADEC التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 2015م بين شركة تقنية الدفاع والأمن التابعة للشركة السعودية للتنمية والاسْتِثْمَار التقني “تقنية” المملوكة لصندوق الاسْتِثْمَارَات العامة وشركة اسلسان التركية المتخصصة في مجال أنظمة الدفاع الإِلِكْتُرُونِيّ والاتصالات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس الأركان: نتوخى الدقة لحماية المدنيين باليمن وفق قواعد واضحة

رئيس الأركان: نتوخى الدقة لحماية المدنيين باليمن وفق قواعد واضحة

اليمن.. تعيين رئيس جديد لأركان الجيش ومندوب بقيادة «عاصفة الحزم»

اليمن.. تعيين رئيس جديد لأركان الجيش ومندوب بقيادة «عاصفة الحزم»

خادم الحرمين يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون بين دول التحالف الإسلامي

خادم الحرمين يبحث مع رئيس الأركان الباكستاني التعاون بين دول التحالف الإسلامي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>