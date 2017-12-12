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«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل إطلاق النار بالقرب من جامع بوسط العاصمة

«شرطة الرياض» تكشف تفاصيل إطلاق النار بالقرب من جامع بوسط العاصمة
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تواصل -الرياض:

‏‫أوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية تبلَّغت في تمام الساعة الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم الثلاثاء 24 / 3 /1439 عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط العاصمة الرياض؛ نتج عنها إصابة أحد الأشخاص (مواطن 55 عاماً) بعيارين ناريين توفي على إثرهما في وقت لاحق.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنه، وبتوفيق من الله وفضل، تم ضبط الجاني على الفور (مواطن 75 عاماً) وبحوزته سلاح الجريمة.

وقالت شرطة الرياض إنه “جرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي، ورفع ما به من آثار وتحريز سلاح الجريمة، وإيداع الجاني مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص”.

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