«حملة الـ1001» تحصر الالتزام البيئي للمنشآت خارج المدن الصناعية بالرياض

تواصل – فريق التحرير

كشف مدير إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان السنقوف أن حملة الـ1001 منشأة للالتزام البيئي التي ستنطلق غداً الأربعاء 25 / 03 /1439هـ الموافق 13 / 12 /2017م، تستهدف حصر مدى الالتزام البيئي للمنشآت خارج المدن الصناعية بالعاصمة الرياض.

وقال السنقوف: إن عدد المنشآت في مدينة الرياض 2218 منشأة، وسبق أن قام فريق التفتيش البيئي في فرع الهيئة بالرياض بزيارة ما يقارب 1100 منشأة حتى تاريخه، وسيتم خلال الحملة زيارة باقي المنشآت التي توجد خارج المناطق الصناعية من خلال فرق التفتيش المخصصة للحملة والمكونة من 60 مفتشاً بيئياً من مختلف مناطق المملكة للتفتيش الميداني على المنشآت استناداً للمادة التاسعة عشرة من النظام.

وتأتي هذه الحملة بغرض التأكد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعمول بها على مستوى المملكة، وللاطلاع على مدى التزامها بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة فيه.

وأضاف أن الفرق ستعمل على التحقق من التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية حتى لا تؤثر على صحة العاملين فيها بشكل مباشر وعلى المواطنين بشكل عام، والبحث عن أي مشاكل بيئية في أي موقع للتأكد من سلامة البيئة المجاورة للمنشآت، مؤكداً أن الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة.

وتتمحور أبرز المخالفات التي ترصد على المنشآت المخالفة حول عدم حمل التراخيص الرسمية وشهادات التأهيل البيئي اللازمة، أو عدم سريان مفعولها، أو عدم التخلص من النفايات الصلبة والسائلة بشكل نظامي، وعدم الالتزام بالمقاييس والمعايير البيئية، وكذلك عدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة و خطة الطوارئ.

الجدير بذكر أن الفرق التفتيشية للهيئة سجلت مؤخرا خلال شهر صفر الماضي 445 مخالفة بيئية للمنشآت بمختلف مناطق المملكة، حيث نفذت 1234 زيارة تفتيشية، وسجلت منطقة مكة المكرمة ارتفاعا في المخالفات بعدد 173 مخالفة، في حين شهدت منطقة الرياض 56 مخالفة بيئية، و20 مخالفة في المدينة المنورة، و67 مخالفة في الشرقية، كما سجلت منطقة عسير 73 مخالفة، و44 مخالفة في منطقة تبوك و 12 مخالفة في جازان.