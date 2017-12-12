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جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا
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تواصل – واس

حددت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز, الفترة من 20 / 4/ 1439هـ وحتى تاريخ 18 / 5/ 1439هـ , موعداً لتقديم القبول للدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439 / 1440هـ, وذلك لجميع الراغبين سواء السعوديين ومن في حكمهم أو للمقيمين.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي أن اختبار القدرات العامة للجامعيين, الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم يعد متطلباً أساسياً للتقديم لجميع برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم عدا بعض التخصصات الطبية، كما أن اختبار اللغة الإنجليزية “التوفل – الآيلتس – كفايات اللغة الإنجليزية”، هو متطلب لجميع برامج الماجستير العلمية وبرامج الدكتوراه “عدا اللغة العربية والدراسات الإسلامية”, لافتاً إلى أنه تم تحديد درجة معينة لاختبار القدرات العامة للجامعيين وهي 65 كحد أدنى للقبول بجميع برامج الدراسات العليا “دكتوراه – ماجستير – دبلوم”.

وأكد السلمي أن على جميع معيدي ومحاضري الجامعات والكليات السعودية “غير جامعة الملك عبدالعزيز” الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز, استيفاء جميع الشروط. المطلوبة للتقدم إلكترونياً خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن عمادة الدراسات العليا وبدعم وتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, تحقق بهذا طموح وتطلّع الراغبين في إثراء معارفهم والاستزادة والنهل من مناهل العلوم والآداب المختلفة, وتعزيز التنمية الثقافية والفكرية والأدبية, لافتاً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول من خلال زيارة موقع العمادة على الإنترنت http://graduatestudies.kau.edu.sa.

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