استمرار فعاليات التمرين العسكري «السعودي- الأردني» سحاب 2

تواصل- واس:

تستمر مناورات التمرين العسكري السعودي – الأردني المشترك «سحاب 2» بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأردنية التي بدأت منذ عدة أيام، ضمن خطة التمارين المشتركة التي يجريها البلدان بهدف التدريب على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

وأوضح مدير التمرين العميد الركن سفاح بن إبراهيم الرفدي أن المرحلة الأولى من التمرين قد انتهت بكل نجاح، وقد نفذ من خلالها المشاركون عدداً من المهام مثل الاستطلاع الكيماوي الراجل والآلي وإجراءات جمع العينات وكذلك تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي إضافةً إلى تنفيذ عمليات استطلاع منزل إرهابي بتصنيع مواد كيماوية وبيولوجية خطرة.

وأشار العميد الرفدي إلى أن هذه التمارين تهدف للارتقاء بقدرات ومهارات قواتنا المسلحة للدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والتوضيح بمخاطرها إضافة للوسائل السلمية للتطهير والوقاية والحماية.