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اكتشاف لغة «الدجاج»: يتحدث مثل البشر

اكتشاف لغة «الدجاج»: يتحدث مثل البشر
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تواصل – وكالات:

طوَّر علماء أمريكيون واختبروا مترجماً فريداً من نوعه من لغة الدجاج إلى اللغة البشرية، حيث تم إنشاء بنك بيانات خاصة لـ”كلمات” الدجاج، ومن ثم تم فرزها وفقاً لأهميتها وربطها بطريقة معينة.

وانضم إلى الدراسة خبراء في التعلم الآلي من معهد جورجيا للتكنولوجيا، فقد وضعوا خوارزمية خاصة “تحول” أصوات الدجاج إلى أصوات تشبه اللغة البشرية.

ووجد العلماء أن الدجاج “يتحدث” كالبشر، من حيث طابع ونوع الصوت ويعتمد ذلك على البيئة المحيطة، حتى أن الدجاج يرفع صوته في المواقف العصبية.

يشار إلى أن الحديث لا يجري هنا عن مترجم بكل معنى الكلمة، بل هو برنامج يحلل سلوك الطيور، وخاصة الأصوات التي تصدرها، إذ يتم مقارنة النتائج وإرسال إشارات إلى أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المداجن، وذلك ليتمكن العلماء من إطالة عمر الدجاج وخفض تكاليف احتوائها.

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