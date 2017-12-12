مسؤول سابق في «فيسيوك» يوجِّه أخطر اتهام للشركة

تواصل – وكالات:

وجَّه تشاماث باليهابيتيا الاتهامات لشركة “فيسبوك” والذي انضم إليها في عام 2007، واتهمها ببرمجة مستخدميها.

وقال “باليهابيتيا، الذي يعد أحد المسؤولين الأوائل في الشركة، بأن “الفيسبوك” يدمر التماسك الاجتماعي للمجتمع، مؤكداً أنه يشعر بالذنب بشأن عمل شركته.

وجاءت تصريحات “باليهابيتيا” أمام جمهور من جامعة ستانفورد الأمريكية، قائلاً: “أعتقد أننا أوجدنا أدوات تمزق النسيج الاجتماعي”.

ونقلت صحيفتا “الجارديان” و”التلجراف” البريطانيتان عن باليهابيتيا، قوله: “إننا في حالة سيئة حقاً في الوقت الحالي من وجهة نظري، فيسبوك يُفسد الأسسَ الأساسية لكيفية تصرف الناس تجاه بعضهم بعضاً”.

يذكر أن “باليهابيتيا”، غادر “فيسبوك” في عام 2011، ليصبح مستثمراً في مجال التكنولوجيا.