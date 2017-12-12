المسارات الرائدة توقع اتفاقية لتطوير جمعية عون

تواصل – فريق التحرير

وقَّعت المسارات الرائدة المتخصصة في تطوير القطاع الخيري مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة الملك خالد الخيرية لتنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية لجمعية عون المتخصصة في رعاية ضحايا الجريمة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين المتمثلة في تمكين مؤسسات القطاع غير الربحي وتطويرها مؤسسياً وفق رؤية مستدامة تستطيع من خلالها إدارة أعمالها بأساليب إدارية ومعايير فنية متقدّمة تساعدها على مواصلة نشاطها وتوسيع نطاق خدماتها.

وأوضح المهندس أمجد الطويرش، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنميات، سعادته الكبيرة بهذا التعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية؛ كونه يأتي في إطار رسالة التنميات المتجسدة في دعم تحقيق المــؤسسية والاستدامة في القطاع غير الربحي من خلال مكونات المجموعة الثلاثة غير الهادفة للربح وهي المسارات الرائدة والنخبة الإدارية ورواد القيادة.

وأكد الطويرش إلى أن تنفيذ المشروع مع جمعية عون سيمر بعدد من المراحل خلال الفترة الزمنية المتفق عليها للتنفيذ وهي أربعة أشهر يتم خلالها إعداد وتنفيذ بنود خطة التطوير المؤسسي للجمعية.

جدير بالذكر أن المسارات الرائدة أنهت خلال اليومين الماضيين دراسة وتحليل واقع جمعية عون وتحديد احتياجاتها المؤسسية، وتستعد حالياً لمناقشة تقرير هذه المرحلة مع مؤسسة الملك خالد الخيرية.