هل تؤثر نوعية الأطعمة على «الحالة النفسية»؟

تواصل – وكالات:

أثبتت دراسة أجراها علماء أمريكيون من جامعة بينجهامتون، عن وجود علاقة قوية بين نوعية الأغذية التي يتناولها الإنسان والحالة النفسية له.

وتمثلت الدراسة في إجراء استبيان على الإنترنت على عدد كبير من المتطوعين، من خلال التعرف على عاداتهم الغذائية والحالة النفسية لهم، موقع “MedicalXpress”.

وبعد جمع النتائج وتحليلها وجد العلماء على أن الحالة النفسية أو المزاج يتحسن بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 عاماً، لدى استهلاكهم الكثير من اللحوم وتناولها بصورة شبه منتظمة.

أما الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة، فلوحظ ابتعادهم عن الأغذية والأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة كالنبيذ الأحمر، والشاي الأخضر والفاصولياء، كون هذه المنتجات تؤدي لحدوث اضطرابات نفسية وتخلق حالة من الإجهاد.

وكان علماء بريطانيون قد توصلوا إلى أن العقيق وهو من أصناف العنب الأحمر بالإضافة للفطر والعدس، تتميز بدورها الكبير في الوقاية والعلاج من الكثير من أمراض الجهاز الهضمي.