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معلومة طبية ستصدمك عن حقيقة علاج البرد بـ«فيتامين C»

معلومة طبية ستصدمك عن حقيقة علاج البرد بـ«فيتامين C»
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تواصل – فريق التحرير:

من المعروف أن “فيتامين C” يعد من أفضل الفيتامينات التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض والحماية من نزلات البرد والأنفلونزا وتعزيز الجهاز المناعي مثلما هو متعارف طبياً.

ويلجأ كثيرون إلى “فيتامين C” في الشتاء لتقوية مناعتهم، لا سيما عند الإصابة بنزلات البرد، وذلك إما عن طريق تناوله في الفواكه، أو عن طريق الدواء (أقراص).

ورغم التقارير الطبية الكثيرة حول هذا الأمر، أكد الدكتور عبدالعزيز العجاجي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طبيب استشاري في طب الأسرة والأمراض المزمنة، أن “فيتامين C” لا يعالج نزلات “البرد”.

وكتب “العجاجي” في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لا توجد فائدة مؤكدة لتناول جرعات عالية من (فيتامين C) عند ظهور أعراض البرد على مدة وشدة الأعراض”.

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