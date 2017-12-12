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النفط يقفز إلى 66 دولارًا.. أعلى مستوى منذ منتصف 2015

النفط يقفز إلى 66 دولارًا.. أعلى مستوى منذ منتصف 2015
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تواصل – رويترز:

قفز مزيج برنت الخام 1.5%، اليوم الثلاثاء، ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015، بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال، الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق يشهد شحا بالفعل بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك.

وسجل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش مرتفعاً 94 سنتاً أو 1.5% عن الإغلاق السابق، وهذه المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولاراً منذ يونيو حزيران 2015.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.41 دولار للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.

وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يوميا يوم الاثنين بعد الكشف عن وجود تصدعات.

وقال بنك ايه.ان.زد ”رد فعل السوق يبين أنه في ظل شح الإمدادات فإن أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع الأسعار“.

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