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جازان.. الإطاحة بعصابة النصب والاحتيال على كبار السِّن أمام الصرَّافات

جازان.. الإطاحة بعصابة النصب والاحتيال على كبار السِّن أمام الصرَّافات
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جازان – علي آل هاشم:

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة العارضة، من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص تورطوا في عدد من عمليات النصب والاحتيال على كبار السن أمام ماكينات الصراف الآلية.

وقالت شرطة المنطقة في بيان لها، “تأتي عملية القبض بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين (كبار السن)، يفيدون بتعرضهم لعملية نصب واحتيال عند قيامهم بعمليات سحب من مكائن الصراف الآلي، من قِبَل أشخاص يقومون بإيهامهم بمساعدتهم أو تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية، وثم يقومون باستبدال بطاقات الصراف الخاصة بهم بأخرى بعد معرفة أرقامها السرية”.

وتابعت الشرطة في بيانها، “بناء على تلك البلاغات ونظراً لتكرار البلاغات واستغلال كبار السن في ذلك، وما يسبب ذلك من سلب حقوق الآخرين دون وجه حق، فقد وجه مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بتشكيل فريق أمني متخصص لدراسة تلك البلاغات، وجمع المعلومات اللازمة وتحليلها ومتابعتها بشكل دقيق وسرعة فك غموضها والإطاحة بمرتكبيها”.

وأضاف البيان، “إنفاذاً للتوجيه تم تشكيل فريق بحث وتحري متخصص عمد لجمع المعلومات، ونشر مصادره بمحيط عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة ما أسفر بفضل الله عن رصد مركبة من نوع هايلكس موديل ٢٠١٦، بقيادة وافد عشريني، ويرافقه اثنان من أبناء جلدته، يقوم بإنزالهم عند أكثر من موقع صراف؛ فتمت متابعتهم ووضعهم تحت المراقبة إلى أن تمت الإطاحة بهم متلبسين، أثناء قيامهم بأخذ بطاقات مصرفية من أحد كبار السن المتواجدين أمام الصراف والتمويه بمساعدتهم؛ ليتم القبض عليهم مباشرة.

وقال بيان الشرطة، إنه “عثر بحوزتهم على عدد من البطاقات المصرفية بأسماء مختلفة، وبعرضهم على المبلِّغين تم التعرف عليهم، وعند مواجهتهم بالأدلة والقرائن أقروا بعملياتهم المشبوهة؛ ليتم إيداعهم التوقيف”.

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