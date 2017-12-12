«تعليم مكة» تكشف حقيقة اختفاء 676 ألف ريال بـ«عقد المضخات»

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قالت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تعليقاً على ما نشر عن ضبط فساد في تعليم مكة باختفاء 676 ألف ريال، إنه لا يوجد أي اختفاء أو اختلاس لمبالغ مالية في مشروع توريد وتركيب أدوات مضخات السلامة في المدارس، وكل ما في الأمر أنه عند تنفيذ المشروع ميدانياً وجد أن بعض المضخات سليمة وتحتاج إلى تركيب لبعض قطع الغيار لتعمل بكفاءة بدلاً من تغييرها بالكامل، وبالتالي سيكون ذلك هدراً للمال العام.

وأوضحت الإدارة التعليمية، في بيان، أنه “تم حسم مبالغ الأعمال التي لم يقم المقاول بتنفيذها خلال العقد وذلك لصالح الخزينة المالية في وزارة التعليم”.

وتابعت أن “جميع عقود المشاريع والصيانة تتم متابعتها من قبل لجان متخصصة على مستوى الإدارة والوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات وتنفيذ التعليمات والأنظمة، وفي حال وجود أي تقصير يتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية بحق أي متسبب في التقصير سواء من المقاولين أو موظفي الإدارات المشرفين على المشاريع”.

وأكدت الإدارة “حقها القانوني تجاه ما نُشر في إحدى الصحف، وتتأسف لنشر الخبر بدون الرجوع لها؛ لأخذ الرد انطلاقاً من حرية الرأي والرأي الآخر”.