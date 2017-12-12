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مفتي الشرقية: مشاريع إنشائية متعثرة كشفت الفساد

مفتي الشرقية: مشاريع إنشائية متعثرة كشفت الفساد
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تواصل- الشرقية:

أكد مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، أن حملة مكافحة الفساد الأخيرة في المملكة جاءت بعد وجود أدلة واضحة لدى ولي الأمر بخصوص تجاوزات مالية وغيرها من بعض الأشخاص.

وقال “المري”، في لقاء “مواطن نزيه لمجتمع آمن”، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في قاعة المؤتمرات، إنه من نتائج الابتعاد عن النزاهة ظهور مشاريع إنشائية متعثرة.

وأضاف، أن من فوائد الالتزام بالنزاهة أن يكون الشخص النزيه مستأمناً كما يأمن الناس على حقوقهم وأموالهم، بالإضافة إلى شيوع الالتزام بالأمانة والصدق والورع وغيرها من الصفات، وتكون النتيجة الأكبر في حب الوطن والذود عنه والتكاتف بين أبناء المجتمع، وفقاً لـ”الوطن”.

وتابع، “يندرج تحت مسمى عام هو المنكر الذي يجب تغييره بكافة الوسائل والطرق”، مشيراً إلى أن النزاهة تتعلق بالاستقامة وعدم التجاوز على الحقوق العامة والخاصة في كل الأمور، لكنها ارتبطت بالمال، خاصة لأن المال هو عصب الحياة، وهو الذي تميل له النفس بشكل أكبر، موضحاً أن العفة والأمانة والصدق والإخلاص في العمل وعدم الغش هي وجوه أخرى للنزاهة.

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