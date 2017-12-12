أمانة الرياض تفتتح ثاني مراكز  «خدمة الضيف» بمقرها الرئيسي

تواصل – فريق التحرير:

بدأ مركز “خدمة الضيف” الذي افتتحته أمانة منطقة الرياض بمقرها الرئيسي، اليوم الاثنين، باستقبال المستفيدين؛ وذلك بهدف تيسير وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات البلدية.

ويقدم مركز “خدمة الضيف” عددًا من الخدمات كإصدار رخص المحلات التجارية وتجديدها، وإصدار رخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى خدمات الطرق والإنارة والقرارات المساحية.

كما يتيح المركز للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي الأمانة؛ لتذليل كافة العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة عالية.

ويتبنى المركز مفهوم خدمة الضيف في التعامل مع المستفيدين، ويوفر لهم كافة الخدمات والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم، كما يتيح لهم إمكانية حجز موعد لإتمام طلباتهم عن طريق موقع الأمانة على شبكة الإنترنت أو من خلال التواجد المباشر في مقر المركز.