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اختناق 43 زائرًا إيرانيًا في حريق فندق بالعراق

اختناق 43 زائرًا إيرانيًا في حريق فندق بالعراق
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تواصل- وكالات:

أعلنت سلطات محلية عراقية، اليوم الثلاثاء، إصابة عشرات “الزوار الإيرانيين” إثر اندلاع حريق في فندق بمحافظة النجف العراقية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، أن 43 زائراً إيرانياً أصيبوا بالاختناق بعد حريق في فندق بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، نقله موقع “السومرية نيوز”: إن “حريقاً اندلع داخل فندق القبطان السياحي في منطقة شارع المدينة قرب المدينة القديمة وسط النجف”، موضحة أن “ذلك أدى إلى إصابة 43 زائراً إيرانياً بحالات اختناق إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالفندق”.

وذكرت أن فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق، الذي قالت إنه اندلع “نتيجة تماس كهربائي”.

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