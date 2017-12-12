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فيتامين «د».. أهميته وكيفية شحن مخزونه

فيتامين «د».. أهميته وكيفية شحن مخزونه
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تواصل – وكالات:

أوردت مجلة “إن ستايل” الألمانية أن فيتامين “د” يتمتع بأهمية كبيرة للجسم، حيث إنه يعتبر فيتامين العظام بفضل الدور المهم الذي يلعبه في عملية أيض العظام، فبدونه لا يمكن تخزين الكالسيوم والفوسفور في العظام.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها على الإنترنت أن فيتامين “د” يعمل على تقوية جهاز المناعة ويرفع قوة العضلات ويتمتع بتأثير إيجابي على ضغط الدم ومستوى الأنسولين.

كما أن نقص فيتامين “د” يتسبب في تخزين الجسم للدهون بسهولة؛ مما يرفع خطر الإصابة بالبدانة، فضلاً عن أن نقص الفيتامين يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع ويكبح عملية حرق الدهون، علاوة على أنه يؤثر بالسلب على الحالة النفسية. وتتمثل أعراض نقص فيتامين “د” في التعب المستمر واعتلال المزاج وضعف التركيز وزيادة الوزن.

ويُطلق على فيتامين “د” اسم فيتامين الشمس نظراً لأن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاجه. كما يمكن شحن مخزون الجسم منه عبر التغذية، وذلك بتناول الأطعمة الغنية به، ألا وهي: الكبد والمحار والأسماك الدهنية (مثل التونة والسلمون والماكريل) ورقائق الشوفان والبطاطا الحلوة والحليب والبيض.

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