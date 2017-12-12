تحرُّك فلسطيني لملاحقة المسيئين إلى المملكة

تواصل- الرياض:

توعد السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا، بملاحقة ومحاسبة بعض الأصوات الفلسطينية المسيئة إلى المملكة وقيادتها، مؤكداً أنهم “لن يمروا مرور الكرام”.

وأضاف الآغا، أن سلوك الحقد والكراهية الذي أتت به تلك الأصوات النشاز، التي تطاولت على القيادة السعودية، مستفز لكل مسلم، واصفاً هذه الأصوات بـ”الحاقدة”، وفقاً لـ”الوطن”.

ولفت السفير الفلسطيني، إلى أن مواقف المملكة وقيادتها تجاه القضية وتجاه الفلسطينيين والقدس ظلت ثابتة، كما أنها لم تتوانَ يوماً عن خدمة قضايا المسلمين عامة، ونصرة الفلسطينيين خاصة.