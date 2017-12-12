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غوغل تحذف تطبيقات كروم من متجر الويب لقلة استخدامها

غوغل تحذف تطبيقات كروم من متجر الويب لقلة استخدامها
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تواصل – وكالات

حذفت شركة غوغل كلَّ تطبيقات كروم من متجر الويب الخاص بمتصفح كروم؛ لقلة اهتمام المستخدمين بها، وبالتالي أصبح متجر الويب يقتصر على الأدوات الإضافية لمتصفح غوغل الشهير.

وأعلنت غوغل هذه الخطوة بالفعل خلال صيف 2016، وأكدت الشركة الأمريكية أن التطبيقات المثبتة بالفعل ستعمل حتى بداية 2018 في متصفح كروم المخصص للحواسيب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك ولينوكس.

وبعد هذا التاريخ سيقتصر عمل تطبيقات كروم على الحواسيب المزودة بنظام كروم أو إس، ومن المقرر إطلاق ما يعرف باسم تطبيقات الويب التقدمية PROGRESSIVE WEB APPS، والمعروفة اختصاراً باسم PWA، والتي يمكن أن تعمل مع مختلف برامج تصفح الويب.

ويمكن للمستخدم حالياً استدعاء تطبيقات كروم المثبتة في متصفح كروم عن طريق اختصار التطبيقات في شريط العلامات المرجعية أو من خلال إدخال الأمر CHROME://APPS في شريط العنوان بمتصفح غوغل.

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بورصة تواصل

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