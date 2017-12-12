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خطة تقسيم سوريا.. مسؤول أمريكي يكشف البديل الروسي لـ«بشار الأسد»

خطة تقسيم سوريا.. مسؤول أمريكي يكشف البديل الروسي لـ«بشار الأسد»
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تواصل- الرياض:

قال مسؤول أمريكي، ينسق مع الجانب الروسي في سوريا، إن روسيا تسعى لتنصيب نائب الرئيس السوري السابق ووزير الخارجية فاروق الشرع، وهو سُني من محافظة درعا، كرئيس لمؤتمر سوتشي؛ تمهيداً لاختياره كزعيم محتمل مؤقت في سوريا بعد الإعلان عن انتهاء الحرب، وفقاً لـ”الرياض”.

ويشمل الاتفاق بين الجانبين الروسي والأمريكي منح المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة الأكراد حكماً أقرب إلى الحكم الذاتي، مع ضمان أن تكون معظم قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة العربية من القوات العربية السنية، في محاولة لجعل شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى الجنوب السوري، مناطق نفوذ أمريكية تكون بمثابة حصانة ضد التوسع الإيراني.

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