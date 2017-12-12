3 نساء أمريكيات يتهمن ترامب بالتحرش ويطالبن الكونجرس بفتح تحقيق

تواصل – أ ف ب:

اتهمت ثلاث نساء مجدداً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرش الجنسي، حيث أكدن روايتهن لشهادة أدلين بها في 2016. وجاءت هذه التصريحات خلال برنامج تلفزيوني أمريكي، من جانبه سارع البيت الأبيض إلى اعتبارها “اتهامات غير صحيحة”.

الثلاث نساء أعدن اتهامهن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 بالتحرش الجنسي وقمن برواية شهاداتهن ضده، وطالبن الكونجرس بفتح تحقيق في قضاياهن.

وسبق أن أدلت النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 وأكثر من 70 عاماً بشهاداتهن أثناء الحملة الرئاسية الأمريكية في 2016. وكررن، أمس الاثنين، رواياتهن أثناء البرنامج الصباحي لقناة “إن بي سي” التي سارع البيت الأبيض إلى اعتبارها “اتهامات غير صحيحة.”

وروت ريتشل كروكس التي كانت في سن الـ 22 في 2005 كيف تحرش بها ترامب في برجه، وقالت: “أطالب أعضاء الكونجرس بوضع انتماءاتهم السياسية جانباً، والتحقيق في تاريخ ترامب في الإساءات الجنسية”.

من جهتها قالت جيسيكا ليدز: إن ترامب تحرش بها في طائرة، كذلك روت سمانثا هولفي التي شاركت في مسابقة كان ينظمها ثري العقارات ترامب، كيف تحرش بها.