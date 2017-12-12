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«جامعة نورة» تفتح باب التقديم للتدريس بنظام المكافأة

«جامعة نورة» تفتح باب التقديم للتدريس بنظام المكافأة
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت وحدة المتعاونات بكلية اللغات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، باب التقديم على عدد من وظائف التدريس للفصل الثاني من العام الجامعي 1438-1439هـ.

وأوضحت الوحدة أن الوظائف المتاحة ضمن التدريس بنظام المكافأة بالمحاضرة، تشمل الحاصلات على الماجستير فأعلى في تخصص الترجمة (اللغة الإنجليزية)، والحاصلات على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الترجمة (اللغة الفرنسية) بمعدل لا يقل عن (جيد جدًّا) لكلا التخصصين.

وأعلنت الوحدة أنه سيتم بدء التقديم ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 24/3/1439هـ حتى أسبوع من تاريخه؛ والتقديم يكون عن طريق الحضور شخصيًّا لتسليم ملف كامل يحوي الآتي:

– المؤهلات العلمية المعتمدة
– السجلات الأكاديمية المعتمدة
– شهادات حسن السيرة والسلوك
– الإثبات الشخصي (الهوية الوطنية أو دفتر العائلة أو جواز السفر)
– السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية أو الفرنسية
– شهادات الخبرات الوظيفية السابقة أو الدورات التدريبية المهنية أو التزكيات الأكاديمية والعملية إن وجدت.

وأضافت أنه يتم تسليم الملف إلى وحدة المتعاونات الدور الأرضي مكتب رقم 1، 601، 03 هاتف 8222602 كلية اللغات (مبنى 160) محطة (A5)، أو إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني هنا

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