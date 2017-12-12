الثلوج تعزل أوروبا.. انقطاع كهرباء وإغلاق مدارس وإلغاء الرحلات الجوية (صور)

تواصل – وكالات

تسببت الثلوج التي غطت معظم دول شمال أوروبا، أمس الاثنين، في عزل عدد كبير من الدول الأوروبية عن العالم، بعدما اضطرت سلطات تلك الدول لإلغاء مئات الرحلات الجوية، بسبب تساقط الثلوج وسوء الأحوال الجوية.

ووفقاً لـ “بي بي سي عربي” فقد ألغيت حوالي 400 رحلة جوية في هولندا، علاوة على 200 رحلة أخرى كان من المفترض انطلاقها من مطار بروكسل.

كما ألغي أكثر من 300 رحلة جوية كان من المفترض أن تقلع الأحد من مطار فرانكفورت الأكثر ازدحاماً في ألمانيا. وأُغلق مطار أيندهوفن في هولندا بصفة مؤقتة بسبب الثلوج، بالإضافة إلى العديد من المدارس.

وضربت رياح قوية الساحل الفرنسي المطل على الأطلنطي بسبب سوء الأحوال الجوية، وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 120 ألف منزل في فرنسا، أغلبها في إقليم لوار، كما أنقطع الطريق بين كاليه وبولوني بعد تساقط الثلوج الكثيفة شمال فرنسا.

وفي بريطانيا، ألغيت عشرات الرحلات الجوية في مطار هيثرو، كما تسبب تساقط الثلج في بريطانيا في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وإغلاق مئات المدارس

وانتشرت الثلوج في إيطاليا أيضاً؛ ما أدى إلى اضطرابات في مواعيد السفر في لمناطق الشمالية، كما تسبب الطقس السيئ في إغلاق بعض المدارس في ليغوريا، وبيدمونت، وتوسكاني، وفقاً لصحيفة لا ستامبا الإيطالية اليومية. وتوقفت رحلات العبارات إلى نابولي بسبب قوة الرياح.