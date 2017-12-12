مسؤول إيراني يعترف: إعلامنا بلا أخلاقيات في التعامل مع السعودية

تواصل- وكالات:

انتقد نائب رئيس الشورى الإيراني “البرلمان”، علي مطهري، الإعلام الرسمي الإيراني لتعمده تزييف موقف السعودية الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وقال مطهري في مذكرة نشرتها وكالة “ايسنا” للطلبة الإيرانيين، إن “وسائل الإعلام الإيرانية وفي مقدمتها التلفزيون الحكومي، لا تمتلك أخلاقيات الإعلام المهني، وتتجاهل إعلان المملكة العربية السعودية معارضتها قرار ترمب المتهور تجاه القدس”.

وقال النائب المستقل إن “قسم الأخبار في التلفزيون الإيراني، وخلافا للقيم الإعلامية، لم يرغب في بث خبر معارضة السعودية لإعلان ترمب المتهور”.

وأكد مطهري أن “الإعلام الرسمي الإيراني سقط في هذا الامتحان ويحاول أن يوحي للمشاهد أن المملكة العربية السعودية لم تعارض قرار ترمب المتهور بشأن القدس”.