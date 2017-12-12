الإسكان: شُحّ كبير في الأراضي بهذه المناطق.. ونرحب بمبادرات العقاريين

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أكد مدير إدارة التطوير العقاري بفرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية أمين السويدي وجود شُحٍّ كبير في الأراضي خصوصاً في مدن الدمام، والظهران، والخبر، ومحافظة القطيف، بخلاف محافظة الأحساء التي تتوفر بها مساحات كبيرة من الأراضي، وفقا لـ”عكاظ”.

وكشف السويدي خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، مساء أمس الأول (الأحد)، بمقرها الرئيسي بالدمام: عن أن “وزارة الإسكان لا يوجد لديها تنظيم للبيوت الخشبية ضمن مشاريعها، إلا أنها ترحب باقتراحات إحداث تقنيات متطورة على البناء بعد دراسة إمكانية تنفيذها”.

وأوضح أن الوزارة ترحب بمبادرات العقاريين والمطورين لإنشاء المشاريع السكنية على أراضيهم وفق أنظمة الوزارة”.

فيما أكد عضو هيئة المقيمين المعتمدين محمد البر وجود تنظيم صارم لمواجهة الجهات التي تمارس التقييم العقاري دون عضوية أو ترخيص الجهات.

ولفت إلى الرفع للنيابة العامة ضد أي جهة تنفذ التقييم دون ترخيص أو عضوية؛ نظراً لخطورة التقييم غير المعتمد وغير المبني على أسس.

وذكر أن المعهد العقاري السعودي يقع تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، وقدم أخيرا دورات تأهيلية لأول مرة. ونوه بأن عدداً كبيراً من المؤسسات الأخرى ستعمل تحت مظلة الهيئة، منها شركة خدمات الإسكان «تحت التأسيس».

من ناحيته كشف مدير برنامج «إيجار» بالمنطقة الشرقية محمد المطر، تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين في البرنامج الذي يسير بشكل جيد، وأن وزارة الإسكان تريد الخروج بنظام متكامل بقاعدة بيانات لكل الوسطاء.