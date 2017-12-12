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اليمن.. مقتل قادة حوثيين في قصف على حجة والجوف

اليمن.. مقتل قادة حوثيين في قصف على حجة والجوف
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تواصل – وكالات:

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء الإثنين، بمقتل قادة موالون لميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي وجوي في محافظتي حجة والجوف اليمنية.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان، إن “مسؤول شؤون أفراد الميليشيات الانقلابية بجبهة ميدي، عبدالله يحيى علي مهدي، قتل في ضرب مدفعي للجيش الوطني استهدفته ومجموعة من مقاتلي الميليشيا الحوثية، أثناء تحضيرهم لاجتماع جنوب مديرية ميدي بمحافظة حجة (123 كيلومتراً شمال غرب صنعاء)”.

وأشار البيان إلى أن مهدي من أبناء مديرية المحابشة التابعة لمحافظة حجة، مشيرة إلى أن مقتله جاء بعد مقتل القيادي الحوثي يحي عبدة مطهر جحاف بثلاثة أيام في ذات الجبهة.

وفي محافظة الجوف (143 كيلومتراً شمال شرق صنعاء)، أكدت مصادر عسكرية حكومية، مقتل ثلاثة قادة ميدانيين موالين للحوثيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي.

وقالت المصادر، إن مقاتلات التحالف قصفت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة “خب والشعف” شمال شرق الجوف، ما أسفر عن مقتل عدد من الحوثيين بينهم ثلاثية قيادات ميدانية.

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع مسلحي ميليشيا الحوثي منذ نحو ثلاثة أعوام في بعض المناطق الواقعة على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، بمحافظتي حجة والجوف، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.

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