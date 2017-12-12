وضعية لجسمك تخلصك من أفكارك السلبية

تواصل – وكالات:

يظل بعض الأشخاص مستيقظين ليلاً بسبب الأفكار التي تقتحم أذهانهم، سواء كانت عن مهمة تبدو مستحيلة في العمل أو طفل مزعج أو شجار أسري.

لا يعمل عقلهم بشكل بناء تجاه حل وإنما تستمر الأفكار في الدوران فحسب. لدى أستاذة لغة في ألمانيا علاج وبالأخص شكل من أشكال لغة الجسد يعرف باسم “وضعيات القوة”.

إذا لم تتمكن من إخراج فكرة من رأسك، انهض من السرير، بحسب ميشائيلا زامبانيز، أستاذ كرسي فن تعليم الإنجليزية في جامعة برلين الحرة. ثم اتخذ وضعية نشيطة -ابرز صدرك إلى الأمام وارفع ذراعيك- مثلاً واثبت على هذه الوضعية لدقيقتين.

وهناك نموذج جيد وهو لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يحب الوقوف للحظة مبعداً ما بين ساقيه وصدره ممتلئ بالهواء قبل تسديد ضربة حرة أو ضربة جزاء.

وتشير زامبانيز التي تحاول تطبيق نتائج الأبحاث العلمية العصبية لتعليم وتعلم اللغات الأجنبية: “أظهرت الدراسات أن هذا يؤثر على الحالة المزاجية”.

وتقول إن “وضعية القوة” ستجعلك تشعر أنك مسيطر على الموقف أكثر وقادر على التعامل مع المشاكل، مضيفة أنها تتسبب أيضا في جعل الجسم يطلق هرمونات توتر أقل. وبعد ذلك يفضل أن تجلس على كرسي بذراعين والاسترخاء لدقيقة. وأضافت زامبانيز: “بمجرد بدء الشعور بالتعب مجددا، ينبغي عليك العودة إلى السرير ومحاولة النوم”.