اختفاء زوجة الاثنين بجدة.. تفاصيل مثيرة ومفاجآت يكشفها المأذون والزوجين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

نائب وزير التعليم: ندرس حسم ملف معلمي ومعلمات «البند 105»

نائب وزير التعليم: ندرس حسم ملف معلمي ومعلمات «البند 105»

حكم بجلد ممرضة أمام بوابة مستشفى في مكة

حكم بجلد ممرضة أمام بوابة مستشفى في مكة

«بلومبيرج»: المملكة ترفع أسعار البنزين بنسبة 80% الشهر المقبل

«بلومبيرج»: المملكة ترفع أسعار البنزين بنسبة 80% الشهر المقبل

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

اختفاء زوجة الاثنين بجدة.. تفاصيل مثيرة ومفاجآت يكشفها المأذون والزوجين

اختفاء زوجة الاثنين بجدة.. تفاصيل مثيرة ومفاجآت يكشفها المأذون والزوجين
1

تواصل – الرياض:

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية الأب الذي زوج ابنته لزوجين في جدة، وقالت مصادر إن الزوجين الأول والثاني تقدما إلى محكمة الأحوال الأسرية، كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة تطليق زوجتهما المشتركة، مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة ومحاسبة الأب نظير الجرم الذي أقدم عليه.

وطبقاً للمصادر، فإن الزوجة التي تزوجت الرجلين اختفت وجاري حاليا البحث عنها، وقدم والدها بلاغا يفيد بتغيبها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأظهرت المعلومات الجديدة أن الزوجة عاشت مع الاثنين في بيتيهما، غير أن والدها زعم أن ابنته طلقت من زوجها الأول بعد 10 أيام من زواجها، ما دعاه إلى تزويجها الثاني، الأمر الذي تنفيه الوقائع.

وأكد المأذون الذي عقد للزوج الثاني أنه سجل المعلومات في وثيقة الزواج، أن العروس ما زالت بكرا، ولكن الأب زعم أنه نسي أن يقول له أن ابنته مطلقة، ثم تراجع عن ذلك، مؤكدا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة، غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة.

وشهدت التحقيقات التي خضع لها الأب والزوجين أمام الجهات المختصة، تفاصيل مثيرة عند استجوابهم، وتم استجواب المأذونين ومواجهتهما بوالد الفتاة، وينتظر بداية التحقيق مع الزوجة المشتركة حال العثور عليها.

وفي التحقيقات نفى الأب التهم المنسوبة إليه، لكن لم يقدم ما يبرر فعلته، وتضاربت أقواله وثبت عدم مطابقتها للواقع.

ورجحت معلومات أن يكون لدى الأب مطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، إذ كشفت المعلومات عن خلافات ومطالبات مالية كانت قائمة بين والد الفتاة وزوجها الأول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. تفاصيل تزويج مواطن ابنته لرجلين في وقت واحد

جدة.. تفاصيل تزويج مواطن ابنته لرجلين في وقت واحد

149 ألف عقد نكاح خلال عام.. والترخيص لـ397 مأذونًا

149 ألف عقد نكاح خلال عام.. والترخيص لـ397 مأذونًا

شاهد.. مأذون يفارق الحياة أثناء عقد قران ابنته

شاهد.. مأذون يفارق الحياة أثناء عقد قران ابنته

«الأحوال الشخصية» توقف مأذوني أنكحة عن العمل.. و«العدل» توجه برفعه

«الأحوال الشخصية» توقف مأذوني أنكحة عن العمل.. و«العدل» توجه برفعه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»
تقارير وحوارات

حملة واسعة بمواقع التواصل لمقاطعة المنتجات الأمريكية نُصرةً لـ«القدس»

المزيد
«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>