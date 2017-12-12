اختفاء زوجة الاثنين بجدة.. تفاصيل مثيرة ومفاجآت يكشفها المأذون والزوجين

تواصل – الرياض:

تكشفت تفاصيل جديدة في قضية الأب الذي زوج ابنته لزوجين في جدة، وقالت مصادر إن الزوجين الأول والثاني تقدما إلى محكمة الأحوال الأسرية، كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة تطليق زوجتهما المشتركة، مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة ومحاسبة الأب نظير الجرم الذي أقدم عليه.

وطبقاً للمصادر، فإن الزوجة التي تزوجت الرجلين اختفت وجاري حاليا البحث عنها، وقدم والدها بلاغا يفيد بتغيبها، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأظهرت المعلومات الجديدة أن الزوجة عاشت مع الاثنين في بيتيهما، غير أن والدها زعم أن ابنته طلقت من زوجها الأول بعد 10 أيام من زواجها، ما دعاه إلى تزويجها الثاني، الأمر الذي تنفيه الوقائع.

وأكد المأذون الذي عقد للزوج الثاني أنه سجل المعلومات في وثيقة الزواج، أن العروس ما زالت بكرا، ولكن الأب زعم أنه نسي أن يقول له أن ابنته مطلقة، ثم تراجع عن ذلك، مؤكدا أنه أبلغ المأذون أن ابنته مطلقة، غير أنه لم يدون ذلك في الوثيقة.

وشهدت التحقيقات التي خضع لها الأب والزوجين أمام الجهات المختصة، تفاصيل مثيرة عند استجوابهم، وتم استجواب المأذونين ومواجهتهما بوالد الفتاة، وينتظر بداية التحقيق مع الزوجة المشتركة حال العثور عليها.

وفي التحقيقات نفى الأب التهم المنسوبة إليه، لكن لم يقدم ما يبرر فعلته، وتضاربت أقواله وثبت عدم مطابقتها للواقع.

ورجحت معلومات أن يكون لدى الأب مطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، إذ كشفت المعلومات عن خلافات ومطالبات مالية كانت قائمة بين والد الفتاة وزوجها الأول.