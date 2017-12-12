«هونر 7 إكس» هاتف جديد من هواوي يباع عبر الإنترنت فقط

تواصل – وكالات

طرحت شركة الإلكترونيات الصينية هواوي جيلاً جديداً من عائلة “هونر” للهواتف الذكية الرخيصة التي تباع فقط عبر الإنترنت.

ويتميز الهاتف الجديد واسمه “هونر 7 إكس” بالشاشة الواسعة والكاميرا المزدوجة، حيث يصل مقاس الشاشة إلى 5.93 بوصة بشدة وضوح قدرها 2160 في 1080 بيكسل. كما يعمل الجهاز بالمعالج “ليرين 659” من إنتاج شركة هواوي مع بطاقة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بقوة 4 جيغابايت وقرص تخزين سعة 64 جيغابايت.

في الوقت نفسه فإن الكاميرا الأساسية في الهاتف تتبع أحدث الاتجاهات في هذا المجال حيث تحتوي على عدستين واحدة بقوة 16 ميغابيكسل والثانية بقوة 2 ميغابيكسل. كما يمكن استخدام الهاتف لالتقاط الصور السيلفي باستخدام الكاميرا الأمامية التي تصل قوتها إلى 8 ميغابيكسل.

ويعمل الهاتف “هونر 7 إكس” بنظام التشغيل “أندرويد 7.0” وواجهة المستخدم من طراز “إي.إم.يو.آي” الخاصة بشركة “هواوي”. وتم طرح الهاتف “هونر 7 إكس” للبيع عبر الإنترنت في العالم منذ بداية الشهر الحالي وبسعر يقل عن 300 يورو.