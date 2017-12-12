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ضبط وافدَيْن حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير

ضبط وافدَيْن حاولا رشوة موظفين بأمانة عسير
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تواصل – عسير:

أوضحت أمانة منطقة عسير، أنها بادرت في الإبلاغ للجهات الأمنية على وافدين من جنسية عربية لقيامهما برشوة موظفين من منسوبي الأمانة بعد أن عرض أحد الوافدين على الموظفين مبلغ مالي لتجاوز بعض الإجراءات والأنظمة الإدارية المعمول بها في الامانة.

وأوضحت الأمانة بأنه بالتعاون مع الموظفين والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم ضبط الوافدين متلبسين بعد قيام أحدهما بتقديم مبلغ مالي كرشوة، وتمت إحالة أوراقهما للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهما.

من جهتها، شكرت أمانة عسير الموظفين نظير تعاونهما على نزاهتهما دوروهما الوطني في محاربة الفساد، وأثنت على سرعة تجاوب الجهات الأمنية في هذه القضية، حسب “الرياض”.

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