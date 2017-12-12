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صرف 48 مليون ريال لمنسوبي «صحة الطائف» اليوم

صرف 48 مليون ريال لمنسوبي «صحة الطائف» اليوم
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تواصل- الرياض:

تبدأ مديرية الشؤون الصحية في محافظة الطائف، اليوم الثلاثاء، إيداع مبالغ جميع مستحقات منسوبيها بما فيها البدلات بأثر رجعي (للفترة التي تم إيقافها) والانتدابات والأحكام القضائية والبدلات والمكافآت، سواءً كانت لسنوات سابقة أو للسنة الحالية.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، أنه سيتم إيداع المستحقات مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين، لافتا إلى أن إجماليها يصل إلى 48 مليون ريال، “ذلك يشمل فقط موظفي الباب الأول دون التشغيل الذاتي”، وفقا لـ”عكاظ”.

وتشمل المستحقات -بحسب المصادر- البدلات بالأثر الرجعي لمدة 7 أشهر (بدل عدوى،‏ الطب الشرعي،‏ الندرة،‏ التعيين، التميز.. إلخ)، والأحكام القضائية للموظفين بجميع فئاتها التي هي في غالبيتها لسنوات ماضية لم تتمكن الوزارة من دفعها سابقاً، وانتدابات ونفقات الحج والعمرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات، والانتدابات الأخرى (غير الحج والعمرة)، والإسكان العيني (بدل السكن).

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بورصة تواصل

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