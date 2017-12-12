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بلدية دومة الجندل تنفي صحة فيديو سرقة اللحوم من المسلخ المركزي

بلدية دومة الجندل تنفي صحة فيديو سرقة اللحوم من المسلخ المركزي
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تواصل – أحمد الرمال:
نفت بلدية دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، تم تصويره للمسلخ التابع لبلدية محافظة دومة الجندل، واحتوى على ادعاء مواطن قيام أحد العمالة التابعة لمستثمر المسلخ المركزي في المحافظة بسرقة اللحوم من المذبوحات داخل المسلخ، مؤكدة أن تلك المبيعات هي عبارة عن (كوارع) خلفها المواطنين المستفيدين من المسلخ، بعد أن تنازلوا عنها برغبتهم.
وأكدت البلدية بحسب ما صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة دومة الحندل المهندس عماد بن سماح الفهيقي، بأن هذه ممارسة نظامية بحسب لائحة الاستثمار البلدي والمقررة وزاريا في مثل هذا النشاط، وكما هو الحال مع مخلفات المذبوحات من الجلود والفرو وغيره.
وأضاف: “نؤكد حرص ومتابعة الإدارة العامة لصحة البيئة بشكل مستمر للمسلخ، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والاهتمام بجودة الخدمة المقدمة”.
وكشف، أن المواطن الذي قام بتسجيل المقطع، أثار الرأي العام دون وجه حق ودون التثبت، مما ادعاه في المقطع، إضافة إلى مخالفته للتصوير داخل المسلخ دون إذن رسمي.
كما أكد أن أمانة منطقة الجوف، تتحري الدقة في مثل هذه المقاطع، لاحتوائها على معلومات غير صحيحة وكون البلدية هي المشرفة على المسلخ، فإنها تتأكد من الاشتراطات الصحية بصفة مستمرة، وعليه فإن أمانة منطقة الجوف سوف تتعامل مع المسؤول عن المادة المرئية (الفيديو) بحسب ما تنصه الإجراءات التنظيمية والقانونية مع الجهات الحكومية المعنية.
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