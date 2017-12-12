اليمن.. إيران تضغط على الحوثيين لنقل جثة خبير صواريخ إلى طهران

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«بلومبيرج»: المملكة ترفع أسعار البنزين بنسبة 80% الشهر المقبل

«بلومبيرج»: المملكة ترفع أسعار البنزين بنسبة 80% الشهر المقبل

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

اليمن.. إيران تضغط على الحوثيين لنقل جثة خبير صواريخ إلى طهران

اليمن.. إيران تضغط على الحوثيين لنقل جثة خبير صواريخ إلى طهران
1

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ميليشيات الحوثي، أمس  الاثنين، نقل جثة خبير الصواريخ الايراني، حسين خسروي، الذي لقي مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، إلى مستشفى المؤيد التابع لها والكائن في منطقة الجراف شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من قيادات ميليشيات الحوثي أنه تم إخراج جثة خبير الصواريخ الإيراني من مستشفى 48 جنوب صنعاء، ونقلها إلى مستشفى المؤيد، وسط حراسة مشددة وسرية تامة، دون معرفة الأسباب.

وقتل خسروي، خبير الصواريخ الإيراني، في قصف لطائرات التحالف العربي، السبت، داخل مديرية أرحب في صنعاء.

وذكرت المصادر المقربة من قيادات الحوثيين أنهم يواجهون ضغوطا شديدة من إيران تطالبهم بنقل جثة خسروي لدفنها في طهران، لافتين إلى أن الحوثيين عاجزين عن فعل أي شيء حتى الآن لنقل جثته، وفق مواقع إخبارية يمنية.

وأكدت المصادر أن ضباطا إيرانيين آخرين قتلوا في غارات سابقة، وتمكن الحوثيون من نقل جثث بعضهم إلى طهران، دون الإفصاح عن الطريقة التي تم بها ذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مسؤول إيراني يعترف: إعلامنا بلا أخلاقيات في التعامل مع السعودية

مسؤول إيراني يعترف: إعلامنا بلا أخلاقيات في التعامل مع السعودية

اليمن.. مقتل قادة حوثيين في قصف على حجة والجوف

اليمن.. مقتل قادة حوثيين في قصف على حجة والجوف

التحالف العربي يقتل قيادات حوثية مسؤولة عن صناعة الصواريخ

التحالف العربي يقتل قيادات حوثية مسؤولة عن صناعة الصواريخ

اليمن.. ميليشيا الحوثي ترتكب 10 آلاف حالة انتهاك في مأرب

اليمن.. ميليشيا الحوثي ترتكب 10 آلاف حالة انتهاك في مأرب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    صالح الطيار

    عن طريق البحر من ميناء الحديدة او ارساله الى احد الجز التي استأجرتها ايران

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>