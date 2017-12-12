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مصادر: شركة فرنسية تخطط للمشاركة في بناء مفاعلات نووية بالمملكة

مصادر: شركة فرنسية تخطط للمشاركة في بناء مفاعلات نووية بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة إي دي إف الفرنسية عن نيتها المشاركة في خطط المملكة لبناء مفاعلات نووية للمساهمة في مساعي المملكة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في إمداداتها من الطاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف الفرنسية جان برنار ليفي أن شركته ستستجيب لهذه الفرصة في جميع تقنيات الطاقة التي تتمتع بها كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والطاقة النووية – بحسب رويترز-.

وكانت مصادر مطلعة قد أعلنت الشهر الماضي إجراء محادثات بين “إي دي إف” الفرنسية وحكومة المملكة بخصوص بيع مفاعلات نووية أوروبية من تصميم “أريفا”، إضافة إلى نية الشركة للمشاركة في المفاعلات النووية المملكة.

يذكر أن المملكة أرسلت في طلب معلومات من موردين عالميين لبناء مفاعلين نووية، ضمن خططها الهادفة إلى تقليص الاستهلاك المحلي للنفط، وبناء قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية التي تبلغ 17.6 جيجا وات بحلول 2032.

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